В мультиплеере Uncharted 4 появится новый режим
PlayStation показала новый мультиплеерный режим Survival Arena для шутера Uncharted 4.
На канале PlayStation появился трейлер мультиплеерного режима Survival Arena ("Выживание на арене") для Uncharted 4: A Thief's End.
В этом режиме игроки объединятся, чтобы противостоять волнам, состоящим из различных типов врагов. Также для мультиплеера обновят облик героинь Хлои Фрейзер и Надин Росс и добавят нового персонажа, Асава из Uncharted: The Lost Legacy.
В мультиплеере Uncharted 4 появится новый режим
Фото: © Скриншот из видео
Обновление для Uncharted 4 выйдет уже 22 августа, а Uncharted: The Lost Legacy выйдет на следующий день, 23 августа.