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Опубликовано 16 августа 2017, 16:39

В мультиплеере Uncharted 4 появится новый режим

PlayStation показала новый мультиплеерный режим Survival Arena для шутера Uncharted 4.

На канале PlayStation появился трейлер мультиплеерного режима Survival Arena ("Выживание на арене") для Uncharted 4: A Thief's End.

В этом режиме игроки объединятся, чтобы противостоять волнам, состоящим из различных типов врагов. Также для мультиплеера обновят облик героинь Хлои Фрейзер и Надин Росс и добавят нового персонажа, Асава из Uncharted: The Lost Legacy.

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В мультиплеере Uncharted 4 появится новый режим

Фото: © Скриншот из видео

Обновление для Uncharted 4 выйдет уже 22 августа, а Uncharted: The Lost Legacy выйдет на следующий день, 23 августа.

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Станислав Погорский
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