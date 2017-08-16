В мультиплеере Uncharted 4 появится новый режим

На канале PlayStation появился трейлер мультиплеерного режима Survival Arena ("Выживание на арене") для Uncharted 4: A Thief's End.

В этом режиме игроки объединятся, чтобы противостоять волнам, состоящим из различных типов врагов. Также для мультиплеера обновят облик героинь Хлои Фрейзер и Надин Росс и добавят нового персонажа, Асава из Uncharted: The Lost Legacy.