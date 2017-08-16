Представлена четвёртая раса из стратегии Total War: Warhammer 2

Скавены — это антропоморфные крысы, являющиеся важной частью вселенной Warhammer, на основе которой и создаётся игра. Бренд-менеджер Total War: Warhammer 2 прокомментировал анонс четвёртой расы: "Мы так же удивлены, как и вы сами".