Представлена четвёртая раса из стратегии Total War: Warhammer 2
Creative Assembly анонсировала, что четвёртой доступной для игры расой в Total War: Warhammer 2 станут скавены.
Creative Assembly выпустила новый трейлер стратегии Total War: Warhammer 2, посвящённой четвёртой расе игры — скавенам.
Скавены — это антропоморфные крысы, являющиеся важной частью вселенной Warhammer, на основе которой и создаётся игра. Бренд-менеджер Total War: Warhammer 2 прокомментировал анонс четвёртой расы: "Мы так же удивлены, как и вы сами".
Представлена четвёртая раса из стратегии Total War: Warhammer 2
Фото: © Скриншот из видео
Total War: Warhammer 2 выйдет на PC уже 28 сентября.