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Опубликовано 16 августа 2017, 17:17

Представлена четвёртая раса из стратегии Total War: Warhammer 2

Creative Assembly анонсировала, что четвёртой доступной для игры расой в Total War: Warhammer 2 станут скавены.

Creative Assembly выпустила новый трейлер стратегии Total War: Warhammer 2, посвящённой четвёртой расе игры — скавенам.

Скавены — это антропоморфные крысы, являющиеся важной частью вселенной Warhammer, на основе которой и создаётся игра. Бренд-менеджер Total War: Warhammer 2 прокомментировал анонс четвёртой расы: "Мы так же удивлены, как и вы сами".

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Представлена четвёртая раса из стратегии Total War: Warhammer 2

Фото: © Скриншот из видео

Total War: Warhammer 2 выйдет на PC уже 28 сентября.

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Станислав Погорский
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