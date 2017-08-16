Швеция увеличит расходы на оборону

Оборонный бюджет с 2018 по 2020 год будет увеличен почти на один миллиард долларов.

Правительство Швеции приняло решение увеличивать расходы на оборону страны на 2,7 миллиарда шведских крон ($334 млн) ежегодно с 2018 по 2020 год, сообщает портал "Утро.ру" со ссылкой на сообщение правительства страны.