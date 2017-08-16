Швеция увеличит расходы на оборону
Здание парламента Швеции (Sveriges riksdag) в Стокгольме. Фото © РИА Новости/Григорий Сысоев
Оборонный бюджет с 2018 по 2020 год будет увеличен почти на один миллиард долларов.
Правительство Швеции приняло решение увеличивать расходы на оборону страны на 2,7 миллиарда шведских крон ($334 млн) ежегодно с 2018 по 2020 год, сообщает портал "Утро.ру" со ссылкой на сообщение правительства страны.
Из почти $1 млрд более $800 млн власти потратят на укрепление национальной обороны, ещё $200 млн — на развитие гражданской обороны.