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Регион
Опубликовано 16 августа 2017, 17:58

Швеция увеличит расходы на оборону

Здание парламента Швеции (Sveriges riksdag) в Стокгольме. Фото &copy; РИА Новости/Григорий Сысоев

Здание парламента Швеции (Sveriges riksdag) в Стокгольме. Фото © РИА Новости/Григорий Сысоев

Оборонный бюджет с 2018 по 2020 год будет увеличен почти на один миллиард долларов.

Правительство Швеции приняло решение увеличивать расходы на оборону страны на 2,7 миллиарда шведских крон ($334 млн) ежегодно с 2018 по 2020 год, сообщает портал "Утро.ру" со ссылкой на сообщение правительства страны.

Из почти $1 млрд более $800 млн власти потратят на укрепление национальной обороны, ещё $200 млн — на развитие гражданской обороны.

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Иван Гусев
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