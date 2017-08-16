Показан первый тизер мобильной версии MMORPG Black Desert
Студия Pearl Abyss представила первые кадры игрового процесса Black Desert Mobile.
Pearl Abyss, разработчик мобильной версии популярной MMORPG Black Desert, поделился первым тизер-трейлером игры.
О Black Desert Mobile почти ничего не известно, но в ролике показаны сражения, сбор ресурсов, езда на лошадях, рыбалка и даже какое-то подобие походов в рейды. Сейчас игра находится в активной разработке и пока не имеет даты релиза.
Показан первый тизер мобильной версии MMORPG Black Desert
Фото: © Скриншот из видео
Black Desert, оригинальная версия корейской онлайн-игры, вышла на PC в 2015 году и сейчас популярна в том числе в России.