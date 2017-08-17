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Опубликовано 17 августа 2017, 10:10

Игры для PlayStation раздают за символическую плату

Фото &copy; Humble Bundle

Фото © Humble Bundle

Сервис Humble Bundle устроил распродажу игр, которые можно запустить на PlayStation 3, 4 и Vita.

Магазин Humble Bundle объявил распродажу игр издателя 2K. Игры доступны для консолей PlayStation 3, PlayStation 4 и PlayStation Vita.

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Humble Bundle начал распродажу игр для PlayStation

Фото © Humble Bundle

За один доллар вы получите: XCOM: Enemy Unknown Plus (PS Vita), Civilization Revolution 2 Plus (PS Vita), The Bureau: XCOM Declassified (PS3) со всеми дополнениями и Evolve (PS4). За шесть долларов: XCOM: Enemy Within (PS3), BioShock (PS3), Battleborn Trial (PS4), Battleborn Platinum VC (PS3), Borderlands (PS3), Borderlands 2 Ultimate Edition (PS3), Mafia 2 (PS3) и Spec Ops: The Line (PS3).

За 20 долларов вы получите доступ к XCOM 2 для PS4. Предложение действительно ещё 12 дней.

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Сергей Сурепин
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