Игры для PlayStation раздают за символическую плату
Фото © Humble Bundle
Сервис Humble Bundle устроил распродажу игр, которые можно запустить на PlayStation 3, 4 и Vita.
Магазин Humble Bundle объявил распродажу игр издателя 2K. Игры доступны для консолей PlayStation 3, PlayStation 4 и PlayStation Vita.
Humble Bundle начал распродажу игр для PlayStation
Фото © Humble Bundle
За один доллар вы получите: XCOM: Enemy Unknown Plus (PS Vita), Civilization Revolution 2 Plus (PS Vita), The Bureau: XCOM Declassified (PS3) со всеми дополнениями и Evolve (PS4). За шесть долларов: XCOM: Enemy Within (PS3), BioShock (PS3), Battleborn Trial (PS4), Battleborn Platinum VC (PS3), Borderlands (PS3), Borderlands 2 Ultimate Edition (PS3), Mafia 2 (PS3) и Spec Ops: The Line (PS3).
За 20 долларов вы получите доступ к XCOM 2 для PS4. Предложение действительно ещё 12 дней.