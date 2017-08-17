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Опубликовано 17 августа 2017, 10:29

Conan Exiles вышла на Xbox One

Разработчики выпустили бесплатное обновление The Frozen North и выпустили игру на консоли от Microsoft.

Студия Funcom объявила о выходе бесплатного обновления The Frozen North для Conan Exiles. Вместе с этим игра появилась на Xbox One.

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Conan Exiles теперь доступна на Xbox One

Фото: © Flickr/BagoGames

Разработчики увеличили игровой мир на 70 процентов, добавили новые предметы, открыли новые подземелья, а также усовершенствовали поведение врагов. Изменениям подверглась боевая система: теперь персонаж не может бегать, когда держит в руках оружие.

Conan Exiles всё ещё находится в раннем доступе.

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Сергей Сурепин
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