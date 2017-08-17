Независимые разработчики пожертвуют деньги на благотворительность
Часть заработанных с The Town of Light средств будет передана организации Take This, которая помогает людям с психическими заболеваниями.
Компания Wired Productions заключила соглашение со студией LKA. Теперь четверть от всей суммы продаж цифровых копий The Town of Light в период с 16 августа по 6 сентября 2017 года будет передана на благотворительность.
Авторы The Town of Light пожертвуют деньги на благотворительность
Чтобы увеличить общий результат, онлайн-магазины предлагают скидку на игру в 20 процентов. Помимо Take This, которая помогает людям с психическими заболеваниями, деньги получат и другие организации.
The Town of Light вышла в Steam в феврале 2016 года. На PS4 и Xbox One игра появилась 6 июня 2017 года.