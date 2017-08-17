Независимые разработчики пожертвуют деньги на благотворительность

Часть заработанных с The Town of Light средств будет передана организации Take This, которая помогает людям с психическими заболеваниями.

Компания Wired Productions заключила соглашение со студией LKA. Теперь четверть от всей суммы продаж цифровых копий The Town of Light в период с 16 августа по 6 сентября 2017 года будет передана на благотворительность.

Авторы The Town of Light пожертвуют деньги на благотворительность Скриншот видео youtube/WiredProductionsLtd

Чтобы увеличить общий результат, онлайн-магазины предлагают скидку на игру в 20 процентов. Помимо Take This, которая помогает людям с психическими заболеваниями, деньги получат и другие организации.