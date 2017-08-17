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Опубликовано 17 августа 2017, 11:11

Независимые разработчики пожертвуют деньги на благотворительность

Скриншот видео youtube/WiredProductionsLtd

Скриншот видео youtube/WiredProductionsLtd

Часть заработанных с The Town of Light средств будет передана организации Take This, которая помогает людям с психическими заболеваниями.

Компания Wired Productions заключила соглашение со студией LKA. Теперь четверть от всей суммы продаж цифровых копий The Town of Light в период с 16 августа по 6 сентября 2017 года будет передана на благотворительность.

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Авторы The Town of Light пожертвуют деньги на благотворительность

Скриншот видео youtube/WiredProductionsLtd

Чтобы увеличить общий результат, онлайн-магазины предлагают скидку на игру в 20 процентов. Помимо Take This, которая помогает людям с психическими заболеваниями, деньги получат и другие организации.

The Town of Light вышла в Steam в феврале 2016 года. На PS4 и Xbox One игра появилась 6 июня 2017 года.

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Сергей Сурепин
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