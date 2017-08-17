Авторы Prey выпустили пробную версию игры на всех платформах

Все достижения и сохранения с пробной версии можно будет перенести в полную после её покупки.

Arkane Studios сообщила о выходе пробной версии Prey на всех платформах. Изначально она была доступна только на консолях, но теперь вышла на ПК.

Пробная версия Prey доступна на всех платформах Фото © Valve Corporation

В честь этого на YouTube-канале Bethesda Softworks появился новый видеоролик.