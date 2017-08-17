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Опубликовано 17 августа 2017, 11:28

Авторы Prey выпустили пробную версию игры на всех платформах

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Все достижения и сохранения с пробной версии можно будет перенести в полную после её покупки.

Arkane Studios сообщила о выходе пробной версии Prey на всех платформах. Изначально она была доступна только на консолях, но теперь вышла на ПК.

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Пробная версия Prey доступна на всех платформах

Фото © Valve Corporation

В честь этого на YouTube-канале Bethesda Softworks появился новый видеоролик.

Prey вышла 5 мая 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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