Авторы Prey выпустили пробную версию игры на всех платформах
Фото © Valve Corporation
Все достижения и сохранения с пробной версии можно будет перенести в полную после её покупки.
Arkane Studios сообщила о выходе пробной версии Prey на всех платформах. Изначально она была доступна только на консолях, но теперь вышла на ПК.
Пробная версия Prey доступна на всех платформах
Фото © Valve Corporation
В честь этого на YouTube-канале Bethesda Softworks появился новый видеоролик.
Prey вышла 5 мая 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.