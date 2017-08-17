Crackdown 3 выйдет на полгода позже
Разработчикам понадобилось дополнительное время для улучшения амбициозного проекта.
Скриншот видео youtube.com/outsidexbox
Генеральный менеджер Microsoft Studios Шеннон Лофтис сообщил, что выход Crackdown 3 пришлось перенести на весну 2018 года. Изначально релиз был запланирован на 7 ноября, вместе с выходом Xbox One X.
Crackdown 3 перенесли на весну 2018 года
Скриншот видео youtube.com/outsidexbox
По словам разработчиков, они хотят убедиться, что выпустят на рынок правильную игру в нужное время. Лофтис назвала Crackdown 3 амбициозным проектом, который должен удовлетворять критерии качества Microsoft.
Анонс Crackdown 3 состоялся на E3 2014. Игра должна была выйти во второй половине 2016 года, но потом её перенесли на ноябрь 2017 года.