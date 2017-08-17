Crackdown 3 выйдет на полгода позже

Генеральный менеджер Microsoft Studios Шеннон Лофтис сообщил, что выход Crackdown 3 пришлось перенести на весну 2018 года. Изначально релиз был запланирован на 7 ноября, вместе с выходом Xbox One X.

Crackdown 3 перенесли на весну 2018 года Скриншот видео youtube.com/outsidexbox

По словам разработчиков, они хотят убедиться, что выпустят на рынок правильную игру в нужное время. Лофтис назвала Crackdown 3 амбициозным проектом, который должен удовлетворять критерии качества Microsoft.