Президент "Спортинга" дисквалифицирован на полгода за плевок в коллегу

Руководство футбольного клуба не согласилось с решением дисциплинарного комитета и намерено обжаловать его в суде.

Португальская футбольная федерация приняла решение дисквалифицировать президента "Спортинга" Бруно де Карвальо на полгода за то, что тот плюнул в своего коллегу — руководителя "Аруки" Карлоса Пинью. Об этом сообщает AFP.

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Потасовка между президентами клубов произошла ещё в прошлом году в подтрибунном помещении, однако её развязка наступила лишь сегодня.

В "Спортинге" уже заявили, что намерены обжаловать решение дисциплинарного комитета о дисквалификации Де Карвальо в Спортивном арбитражном суде.