Президент "Спортинга" дисквалифицирован на полгода за плевок в коллегу
Руководство футбольного клуба не согласилось с решением дисциплинарного комитета и намерено обжаловать его в суде.
Португальская футбольная федерация приняла решение дисквалифицировать президента "Спортинга" Бруно де Карвальо на полгода за то, что тот плюнул в своего коллегу — руководителя "Аруки" Карлоса Пинью. Об этом сообщает AFP.
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Потасовка между президентами клубов произошла ещё в прошлом году в подтрибунном помещении, однако её развязка наступила лишь сегодня.
В "Спортинге" уже заявили, что намерены обжаловать решение дисциплинарного комитета о дисквалификации Де Карвальо в Спортивном арбитражном суде.
Напомним, что ранее мировые СМИ обсуждали другую громкую дисквалификацию — Криштиану Роналду. Игрок толкнул судью после того, как тот показал ему вторую жёлтую карточку и удалил с поля. В результате футболиста дисквалифицировали на пять матчей за неспортивное поведение.