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Регион
Опубликовано 17 августа 2017, 12:40

Президент "Спортинга" дисквалифицирован на полгода за плевок в коллегу

Руководство футбольного клуба не согласилось с решением дисциплинарного комитета и намерено обжаловать его в суде.

Португальская футбольная федерация приняла решение дисквалифицировать президента "Спортинга" Бруно де Карвальо на полгода за то, что тот плюнул в своего коллегу — руководителя "Аруки" Карлоса Пинью. Об этом сообщает AFP.

Фото: © giphy.com

Фото: © giphy.com

Потасовка между президентами клубов произошла ещё в прошлом году в подтрибунном помещении, однако её развязка наступила лишь сегодня.

В "Спортинге" уже заявили, что намерены обжаловать решение дисциплинарного комитета о дисквалификации Де Карвальо в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, что ранее мировые СМИ обсуждали другую громкую дисквалификацию — Криштиану Роналду. Игрок толкнул судью после того, как тот показал ему вторую жёлтую карточку и удалил с поля. В результате футболиста дисквалифицировали на пять матчей за неспортивное поведение.

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Сергей Асташов
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