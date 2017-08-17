Учёные обеспокоены появлением белых лосей

Неожиданное появление лосей-альбиносов в естественной среде обитания всерьёз озадачило шведских учёных.

Причину появления в природе белых лосей собираются выяснить учёные из Шведского сельскохозяйственного университета. Для выяснения происхождения белых лосей шведские генетики будут анализировать ДНК животных на предмет возможных генетических отклонений или мутаций.

Белый лось попал на видео купающимся в небольшом водоёме в лесу в районе шведского города Арвика. Задолго до того, как белый лось стал героем Интернета, местные жители неоднократно рассказывали о том, что в лесах Центральной Швеции были замечены необычные животные.