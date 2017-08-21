Как живёт элита при политическом режиме Ким Чен Ына (10 фото)

Пока весь мир с опаской смотрит на растущую напряжённость между лидерами США и Северной Кореи, азиатская элита живёт полноценной жизнью, посещая парки развлечений, спортивные мероприятия и рестораны. Ведь не все жители страдают от действий властей. Есть и элита, которая на самом деле является средним классом, но, по сравнению с остальными жителями, живёт довольно роскошно.