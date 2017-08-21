Как живёт элита при политическом режиме Ким Чен Ына (10 фото)
Пока весь мир с опаской смотрит на растущую напряжённость между лидерами США и Северной Кореи, азиатская элита живёт полноценной жизнью, посещая парки развлечений, спортивные мероприятия и рестораны. Ведь не все жители страдают от действий властей. Есть и элита, которая на самом деле является средним классом, но, по сравнению с остальными жителями, живёт довольно роскошно.
Вечеринка на пляже на берегу залива Западного моря
Северокорейские жених и невеста
Официантка разливает новый вид пива Taedonggang, сваренного на пивоварне в Пхеньяне
Посетители развлекательного комплекса собираются в аквапарке в Пхеньяне
Ребёнок за компьютером в научно-техническом комплексе в Пхеньяне
Студенты из Северной Кореи готовятся к танцу в рамках празднования 64-й годовщины перемирия, которое положило конец корейской войне
Тир в Центральном зоопарке в Северной Корее
Школьники принимают участие в перетягивании каната во время спортивных игр
Студент Пхеньянского издательского университета
Мужчина разговаривает по мобильному телефону