В первый учебный день двери школьного автобуса разбили лицо первоклашки

Четырёхлетняя Виктория Роуз из Глазго разбила лицо в свой первый учебный день, после того как водитель школьного автобуса специально защемил её дверью за то, что она не оплатила билет. Мужчина думал, что ребёнку уже есть пять лет и потому проезд для неё является платным, однако маме девочки не удалось его переубедить, сообщает Daily Mail.