В первый учебный день двери школьного автобуса разбили лицо первоклашки
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Мама девочки отказалась платить за проезд ребёнка, после чего водитель прищемил девочку дверьми, и она упала на асфальт.
Четырёхлетняя Виктория Роуз из Глазго разбила лицо в свой первый учебный день, после того как водитель школьного автобуса специально защемил её дверью за то, что она не оплатила билет. Мужчина думал, что ребёнку уже есть пять лет и потому проезд для неё является платным, однако маме девочки не удалось его переубедить, сообщает Daily Mail.
Тогда водитель намеренно закрыл двери, когда малышка выходила из автобуса, прищемив её ногу. В результате девочка упала на асфальт и разбила лицо о тротуар.
Было много крови, которая попала на её новую школьную форму. Мне удалось очистить одежду, но первый учебный день был безвозвратно испорчен
Мама девочки считает, что поступок водителя должен быть квалифицирован как нападение. Сейчас автобусная компания проводит собственное расследование инцидента.