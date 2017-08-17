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Регион
Опубликовано 17 августа 2017, 15:39

Команда Слуцкого может лишиться своего лучшего бомбардира до конца сезона

Фото:&copy;&nbsp;instagram.com/abelitoh11

Фото:© instagram.com/abelitoh11

Нападающий "Халл Сити" Абель Эрнандес написал пост на своей странице в "Инстаграме", где сообщил плохую новость.

Эрнандес сообщил, что из-за травмы ахиллова сухожилия, которую он получил со время матча против "Вулверхэмптона", рискует пропустить остаток сезона.

— Операция прошла успешно, и я уже возвращаюсь домой. Хочу сказать большое спасибо от всего сердца моим действующим и бывшим напарникам по команде, моим друзьям и всем людям, которые выразили мне свою поддержку, — написал футболист.

Напомним, что "Халл Сити" потерпел первое поражение в сезоне, уступив "Вулверхэмптону" со счётом 2:3.

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Кира Громова
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