Команда Слуцкого может лишиться своего лучшего бомбардира до конца сезона
Фото:© instagram.com/abelitoh11
Нападающий "Халл Сити" Абель Эрнандес написал пост на своей странице в "Инстаграме", где сообщил плохую новость.
Bueno quería solo comentarles que la operación fue un éxito y que ya hoy vuelvo a mi casa . Quiero darle las gracias de corazón a mis compañeros , ex compañeros, a mis familiares a mis amigos y a todas las personas que me mandaron mensajes dándome fuerzas y apoyo son gestos que a uno le hacen muy bien en un momento tan difícil como este seguramente el más difícil en mi carrera, pero como siempre saldré adelante .#pensandoyaenvolver ⚽️
Эрнандес сообщил, что из-за травмы ахиллова сухожилия, которую он получил со время матча против "Вулверхэмптона", рискует пропустить остаток сезона.
— Операция прошла успешно, и я уже возвращаюсь домой. Хочу сказать большое спасибо от всего сердца моим действующим и бывшим напарникам по команде, моим друзьям и всем людям, которые выразили мне свою поддержку, — написал футболист.
Напомним, что "Халл Сити" потерпел первое поражение в сезоне, уступив "Вулверхэмптону" со счётом 2:3.