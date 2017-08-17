Роспотребнадзор планирует привить от этого вируса более 45 процентов жителей России.

Осенью россиян ожидает появление четырёх видов гриппа, в связи с чем глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан вовремя сделать прививку.

— В этом году мы ждём новый штамм вируса A(H1N1), так называемого свиного гриппа, и два прежних варианта вируса гриппа А(H3N2), гонконгский, будет вариант в вакцине… и будет прежний, прошлогодний, так скажем, вариант вируса гриппа B, — пояснила глава ведомства в эфире "России-24".