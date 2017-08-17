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Опубликовано 17 августа 2017, 12:49

Путин предоставил российское гражданство австралийскому чемпиону по велотреку

Фото: Wikipedia/Nicola

Фото: Wikipedia/Nicola

Двукратный чемпион мира по велотреку Шейн Перкинс получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, о чем и сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Принять в гражданство Российской Федерации Перкинса Шейна Алана, родившегося 30 декабря 1986 года в Австралии, отмечается в документе.

Перкинс дважды становился чемпионом мира, завоёвывая золото в 2011 и 2012 годах. Кроме того, у него есть бронза Олимпийских игр в Лондоне.

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Янковская Ольга
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