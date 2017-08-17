Путин предоставил российское гражданство австралийскому чемпиону по велотреку

Двукратный чемпион мира по велотреку Шейн Перкинс получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, о чем и сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Принять в гражданство Российской Федерации Перкинса Шейна Алана, родившегося 30 декабря 1986 года в Австралии, отмечается в документе.