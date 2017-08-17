Лукашенко: Творчество Глаголевой стало частью сокровищницы советского искусства
Александр Лукашенко. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент Белоруссии выразил свои соболезнования родным и близким известной актрисы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко соболезнует родным и коллегам Веры Глаголевой, которая ушла из жизни 16 августа. Лидер государства отметил вклад актрисы в кино, добавив, что её творческое наследие стало неотъемлемой частью сокровищницы советского и российского искусства.
— Вера Витальевна, обладавшая неповторимой манерой игры и тонким восприятием характеров персонажей, создала на экране и в театре десятки запоминающихся ролей, благодаря которым снискала всенародную любовь и признание профессионалов, — отметил Лукашенко.
Известная актриса скончалась в Германии на 62-м году жизни. Её тело доставят в Москву уже завтра, 18 августа. Также уже известно, что Глаголеву похоронят на Аллее актёров Троекуровского кладбища.