Лукашенко: Творчество Глаголевой стало частью сокровищницы советского искусства

Президент Белоруссии выразил свои соболезнования родным и близким известной актрисы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко соболезнует родным и коллегам Веры Глаголевой, которая ушла из жизни 16 августа. Лидер государства отметил вклад актрисы в кино, добавив, что её творческое наследие стало неотъемлемой частью сокровищницы советского и российского искусства.

— Вера Витальевна, обладавшая неповторимой манерой игры и тонким восприятием характеров персонажей, создала на экране и в театре десятки запоминающихся ролей, благодаря которым снискала всенародную любовь и признание профессионалов, — отметил Лукашенко.