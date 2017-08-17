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Регион
Опубликовано 17 августа 2017, 16:24

Лукашенко: Творчество Глаголевой стало частью сокровищницы советского искусства

Александр Лукашенко. Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;РИА Новости/Сергей Гунеев

Александр Лукашенко. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Белоруссии выразил свои соболезнования родным и близким известной актрисы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко соболезнует родным и коллегам Веры Глаголевой, которая ушла из жизни 16 августа. Лидер государства отметил вклад актрисы в кино, добавив, что её творческое наследие стало неотъемлемой частью сокровищницы советского и российского искусства.

— Вера Витальевна, обладавшая неповторимой манерой игры и тонким восприятием характеров персонажей, создала на экране и в театре десятки запоминающихся ролей, благодаря которым снискала всенародную любовь и признание профессионалов, — отметил Лукашенко.

Известная актриса скончалась в Германии на 62-м году жизни. Её тело доставят в Москву уже завтра, 18 августа. Также уже известно, что Глаголеву похоронят на Аллее актёров Троекуровского кладбища.

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Янковская Ольга
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