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Опубликовано 17 августа 2017, 16:08

Представлена новая карта для Rainbow Six Siege

Разработчики командного тактического шутера Rainbow Six Siege показали карту Theme Park.

Фото &copy; Ubisoft Entertainment

Фото © Ubisoft Entertainment

Компания Ubisoft опубликовала ролик, в котором показывается новая карта для Rainbow Six Siege под названием Theme Park. В ней игроки окажутся в тематическом парке аттракционов в Гонконге.

Карта будет доступна после выхода крупного дополнения Operation Blood Orchid, также включающего в себя новые косметические предметы и трёх оперативников. Theme Park будет доступна бесплатно для всех игроков.

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Представлена новая карта для Rainbow Six Siege

Фото © Ubisoft Entertainment

Дополнение Operation Blood Orchid станет доступно для обладателей сезонного пропуска Rainbow Six Siege уже 29 августа, а остальные смогут получить его после 5 сентября.

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Станислав Погорский
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