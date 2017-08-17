Компания Ubisoft опубликовала ролик, в котором показывается новая карта для Rainbow Six Siege под названием Theme Park. В ней игроки окажутся в тематическом парке аттракционов в Гонконге.

Карта будет доступна после выхода крупного дополнения Operation Blood Orchid, также включающего в себя новые косметические предметы и трёх оперативников. Theme Park будет доступна бесплатно для всех игроков.

Представлена новая карта для Rainbow Six Siege Фото © Ubisoft Entertainment