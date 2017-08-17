Shenmue 3 нашла своего издателя

Ранее Deep Silver уже занималась издательством многих японских игр на Западе, а также помогла серии экшенов Yakuza обрести популярность за пределами Страны восходящего солнца.

Впервые Shenmue 3 была представлена на презентации Sony в рамках игровой выставки E3 2015 с заявленной датой выхода в 2017 году. Позже проект решили перенести: теперь Shenmue 3 планируют выпустить на PS4 и PC во второй половине 2018 года.

Разработчики Shenmue 3 раннее сообщили о планах посетить игровую выставку Gamescom 2017 в конце августа.