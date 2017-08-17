Sony поделилась подробностями крупного системного обновления для PS4

Sony опубликовала запись в официальном блоге PlayStation, в которой описываются основные нововведения системного обновления 5,0 для PS4. Хардкорных игроков список изменений разочарует.

Хотя номер обновления намекает на его глобальный характер, оно целиком сосредоточено на различных улучшениях интерфейса меню консоли и паре социальных функций. Например, пользователи смогут настраивать всплывающие уведомления, распределять друзей по отдельным спискам и делиться с друзьями любимой музыкой через сообщения. Самым масштабным нововведением станет возможность проводить трансляции в разрешении 1080p с 60 кадрами в секунду — но эта функция появится только на PS4 Pro.

Уже 17 августа начнётся бета-тестирование системного обновления, а вскоре оно будет доступно для всех владельцев консоли.