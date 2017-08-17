Sony поделилась подробностями крупного системного обновления для PS4
Sony сообщила о начале бета-тестирования системного обновления версии 5,0 для PS4.
Sony опубликовала запись в официальном блоге PlayStation, в которой описываются основные нововведения системного обновления 5,0 для PS4. Хардкорных игроков список изменений разочарует.
Sony поделилась подробностями крупного системного обновления для PS4
Фото: © Flickr/Daniel Lee
Хотя номер обновления намекает на его глобальный характер, оно целиком сосредоточено на различных улучшениях интерфейса меню консоли и паре социальных функций. Например, пользователи смогут настраивать всплывающие уведомления, распределять друзей по отдельным спискам и делиться с друзьями любимой музыкой через сообщения. Самым масштабным нововведением станет возможность проводить трансляции в разрешении 1080p с 60 кадрами в секунду — но эта функция появится только на PS4 Pro.
Уже 17 августа начнётся бета-тестирование системного обновления, а вскоре оно будет доступно для всех владельцев консоли.