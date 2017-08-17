Sony сообщила даты проведения PlayStation Experience 2017
Скриншот видео: youtube.com/PlayStation
Sony объявила, когда пройдёт ежегодная игровая выставка PlayStation Experience 2017.
Игровая выставка PlayStation Experience, также известная как PSX, пройдёт в этом году с 8 по 10 декабря. В этот раз мероприятие состоится в выставочном центре калифорнийского города Анахайм.
Sony сообщила даты проведения PlayStation Experience 2017
Скриншот видео: youtube.com/PlayStation
Посетители PlayStation Experience 2017 смогут опробовать многие ожидаемые игры, а для зрителей со всего мира будет проведена онлайн-трансляция ключевой презентации выставки.
Неизвестно, что Sony подготовила для мероприятия в этот раз, но в прошлые годы на PSX были и крупные анонсы, и показ геймплея ожидаемых проектов вроде Uncharted 4.