Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 августа 2017, 17:43

Sony сообщила даты проведения PlayStation Experience 2017

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/PlayStation

Скриншот видео: youtube.com/PlayStation

Sony объявила, когда пройдёт ежегодная игровая выставка PlayStation Experience 2017.

Игровая выставка PlayStation Experience, также известная как PSX, пройдёт в этом году с 8 по 10 декабря. В этот раз мероприятие состоится в выставочном центре калифорнийского города Анахайм.

image

Sony сообщила даты проведения PlayStation Experience 2017

Скриншот видео: youtube.com/PlayStation

Посетители PlayStation Experience 2017 смогут опробовать многие ожидаемые игры, а для зрителей со всего мира будет проведена онлайн-трансляция ключевой презентации выставки.

Неизвестно, что Sony подготовила для мероприятия в этот раз, но в прошлые годы на PSX были и крупные анонсы, и показ геймплея ожидаемых проектов вроде Uncharted 4.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • sony
  • playstation
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar