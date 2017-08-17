Новых бойцов Injustice 2 представят на Gamescom 2017

Разработчики игры планируют провести шоу-матчи по Injustice 2 между диджеями Стивом Аоки и Don Diablo в рамках предстоящей выставки. Сражение будет транслироваться онлайн на Twitch, а фанаты игры могут ожидать анонс новых бойцов для Injustice 2. NetherRealm Studios не поделилась подробностями насчёт того, кто именно может появиться в игре.

Injustice 2 доступна на PS4 и Xbox One.