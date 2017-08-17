Новых бойцов Injustice 2 представят на Gamescom 2017
Студия NetherRealm Studios поделилась своими планами на предстоящую выставку Gamescom 2017.
NetherRealm Studios сообщила, что на игровой выставке Gamescom 2017 будет представлена вторая волна дополнительных бойцов для файтинга Injustice 2.
Новых бойцов Injustice 2 представят на Gamescom 2017
Фото: © Flickr/BagoGames
Разработчики игры планируют провести шоу-матчи по Injustice 2 между диджеями Стивом Аоки и Don Diablo в рамках предстоящей выставки. Сражение будет транслироваться онлайн на Twitch, а фанаты игры могут ожидать анонс новых бойцов для Injustice 2. NetherRealm Studios не поделилась подробностями насчёт того, кто именно может появиться в игре.
Injustice 2 доступна на PS4 и Xbox One.