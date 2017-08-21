Рэпер пожертвовал школьникам 30 тысяч рюкзаков

24-летний обладатель премии "Грэмми" за лучший рэп-альбом Chance the Rapper принял участие в традиционном празднике афроамериканской культуры, который каждый год собирает на улицах Чикаго тысячи местных жителей и гостей города. Действо под названием "парад Бада Билликена" проходит в середине августа и посвящено в том числе грядущему учебному году. Chance the Rapper появился на празднике на белом кабриолете и, конечно же, не с пустыми руками, одарив 30 тысяч учащихся ранцами со школьными принадлежностями, сообщает wmur.com.