Рэпер пожертвовал школьникам 30 тысяч рюкзаков
Популярный хип-хоп-исполнитель Chance the Rapper во время ежегодного парада Бада Билликена, который традиционно проводится в Чикаго в середине августа, раздал школьникам 30 тысяч ранцев. Рэпер уже не в первый раз жертвует средства на благотворительность для подрастающего поколения родного города.
24-летний обладатель премии "Грэмми" за лучший рэп-альбом Chance the Rapper принял участие в традиционном празднике афроамериканской культуры, который каждый год собирает на улицах Чикаго тысячи местных жителей и гостей города. Действо под названием "парад Бада Билликена" проходит в середине августа и посвящено в том числе грядущему учебному году. Chance the Rapper появился на празднике на белом кабриолете и, конечно же, не с пустыми руками, одарив 30 тысяч учащихся ранцами со школьными принадлежностями, сообщает wmur.com.
Хип-хоп-исполнитель не первый раз жертвует средства на поддержку школьного образования в родном городе. В этом году он уже делал взнос в размере одного миллиона долларов. "Я просто хочу немного облегчить жизнь ученикам и их родителям", — раскрывает музыкант мотивы своих благородных поступков.