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Опубликовано 18 августа 2017, 08:52

Создатель Detroit: Become Human отказался от неоднозначных сцен

Геймдизайнер убрал из своего нового проекта эпизоды, которые можно интерпретировать неверно.

Фото &copy;&nbsp;Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Геймдизайнер Detroit: Become Human Дэвид Кейдж рассказал, что столкнулся с этическими проблемами во время работы над новым эксклюзивом для PlayStation 4. По словам автора, игра содержит высказывания на противоречивые темы, а также затрагивает вопросы гуманизма и морали.

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Дэвид Кейдж убрал неоднозначные сцены из Detroit: Become Human

Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Дэвид Кейдж заявил, что Detroit: Become Human содержит насилие. В связи с этим разработчики хотели убедиться, что игра не несёт двойного смысла. Из-за этого геймдизайнеру пришлось вырезать несколько сцен.

Несмотря на это, Дэвид Кейдж считает Detroit: Become Human в первую очередь развлечением, даже учитывая наличие в игре сложных и противоречивых тем. Выход Detroit: Become Human запланирован на 2018 год на PlayStation 4.

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Сергей Сурепин
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