Создатель Detroit: Become Human отказался от неоднозначных сцен

Геймдизайнер Detroit: Become Human Дэвид Кейдж рассказал, что столкнулся с этическими проблемами во время работы над новым эксклюзивом для PlayStation 4. По словам автора, игра содержит высказывания на противоречивые темы, а также затрагивает вопросы гуманизма и морали.

Дэвид Кейдж убрал неоднозначные сцены из Detroit: Become Human Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Дэвид Кейдж заявил, что Detroit: Become Human содержит насилие. В связи с этим разработчики хотели убедиться, что игра не несёт двойного смысла. Из-за этого геймдизайнеру пришлось вырезать несколько сцен.