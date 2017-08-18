Создатель Detroit: Become Human отказался от неоднозначных сцен
Геймдизайнер убрал из своего нового проекта эпизоды, которые можно интерпретировать неверно.
Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Геймдизайнер Detroit: Become Human Дэвид Кейдж рассказал, что столкнулся с этическими проблемами во время работы над новым эксклюзивом для PlayStation 4. По словам автора, игра содержит высказывания на противоречивые темы, а также затрагивает вопросы гуманизма и морали.
Дэвид Кейдж убрал неоднозначные сцены из Detroit: Become Human
Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Дэвид Кейдж заявил, что Detroit: Become Human содержит насилие. В связи с этим разработчики хотели убедиться, что игра не несёт двойного смысла. Из-за этого геймдизайнеру пришлось вырезать несколько сцен.
Несмотря на это, Дэвид Кейдж считает Detroit: Become Human в первую очередь развлечением, даже учитывая наличие в игре сложных и противоречивых тем. Выход Detroit: Become Human запланирован на 2018 год на PlayStation 4.