Авторы BioShock назвали дату выхода своей новой игры
Фото © Take-Two Interactive, Inc.
Австралийская студия Uppercut Games объявила дату выхода нового экшена City of Brass.
Разработчики BioShock выпустят свой новый проект 18 сентября. Игра появится в раннем доступе в Steam.
Разработчики BioShock выпустят свою новую игру в сентябре
Фото © Take-Two Interactive, Inc.
В австралийской студии Uppercut Games заявили о готовности базовой части проекта. Разработчики планируют завершить работу над игрой в течение года.
В версии для раннего доступа будет 12 уровней и режим с испытаниями, которые будут обновляться каждый день.