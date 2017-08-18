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Опубликовано 18 августа 2017, 09:14

Авторы BioShock назвали дату выхода своей новой игры

Фото &copy; Take-Two Interactive, Inc.

Фото © Take-Two Interactive, Inc.

Австралийская студия Uppercut Games объявила дату выхода нового экшена City of Brass.

Разработчики BioShock выпустят свой новый проект 18 сентября. Игра появится в раннем доступе в Steam.

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Разработчики BioShock выпустят свою новую игру в сентябре

Фото © Take-Two Interactive, Inc.

В австралийской студии Uppercut Games заявили о готовности базовой части проекта. Разработчики планируют завершить работу над игрой в течение года.

В версии для раннего доступа будет 12 уровней и режим с испытаниями, которые будут обновляться каждый день.

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Сергей Сурепин
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