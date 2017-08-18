Энтузиаст превратил StarCraft 2 в Diablo 2
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Проект получил название The Curse Of Tristram и необходим для того, чтобы воссоздать обновлённую версию RPG.
Энтузиаст Этьен Годбоут уже три года работает над модификацией The Curse Of Tristram. С помощью этой разработки можно перенести обновлённую версию Diablo 2 в StarCraft 2.
Фанат перенёс StarCraft 2 в Diablo 2
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Сейчас автор модификации собирает деньги на проект на платформе Indiegogo. Годбоуту пожертвовали треть от необходимой суммы — 1900 долларов.
Разработчик добавил, что в ближайшее время выпустит бета-версию своей модификации. Компания Blizzard уже дала официальное разрешение на выпуск проекта.