Энтузиаст превратил StarCraft 2 в Diablo 2

Проект получил название The Curse Of Tristram и необходим для того, чтобы воссоздать обновлённую версию RPG.

Энтузиаст Этьен Годбоут уже три года работает над модификацией The Curse Of Tristram. С помощью этой разработки можно перенести обновлённую версию Diablo 2 в StarCraft 2.

Фанат перенёс StarCraft 2 в Diablo 2 Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Сейчас автор модификации собирает деньги на проект на платформе Indiegogo. Годбоуту пожертвовали треть от необходимой суммы — 1900 долларов.