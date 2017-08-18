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Опубликовано 18 августа 2017, 09:47

Энтузиаст превратил StarCraft 2 в Diablo 2

Фото &copy; BLIZZARD ENTERTAINMENT

Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Проект получил название The Curse Of Tristram и необходим для того, чтобы воссоздать обновлённую версию RPG.

Энтузиаст Этьен Годбоут уже три года работает над модификацией The Curse Of Tristram. С помощью этой разработки можно перенести обновлённую версию Diablo 2 в StarCraft 2.

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Фанат перенёс StarCraft 2 в Diablo 2

Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Сейчас автор модификации собирает деньги на проект на платформе Indiegogo. Годбоуту пожертвовали треть от необходимой суммы — 1900 долларов.

Разработчик добавил, что в ближайшее время выпустит бета-версию своей модификации. Компания Blizzard уже дала официальное разрешение на выпуск проекта.

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Сергей Сурепин
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