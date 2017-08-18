Blizzard анонсировала новую короткометражку по Overwatch
Разработчики покажут новое видео во время проведения церемонии открытия на Gamescom 2017.
Компания Blizzard анонсировала новый короткометражный фильм по Overwatch. Разработчики представят видео на собственной церемонии открытия Gamescom 2017.
По Overwatch выйдет новая короткометражка
Премьера состоится 23 августа в 19:00 по мск. Тизер Blizzard представит 21 августа в 19:00.
Пока не известно, какому именно персонажу будет посвящена новая короткометражка.