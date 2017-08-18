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Опубликовано 18 августа 2017, 10:46

Blizzard анонсировала новую короткометражку по Overwatch

Фото &copy; VK/Overwatch

Фото © VK/Overwatch

Разработчики покажут новое видео во время проведения церемонии открытия на Gamescom 2017.

Компания Blizzard анонсировала новый короткометражный фильм по Overwatch. Разработчики представят видео на собственной церемонии открытия Gamescom 2017.

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По Overwatch выйдет новая короткометражка

Фото © VK/Overwatch

Премьера состоится 23 августа в 19:00 по мск. Тизер Blizzard представит 21 августа в 19:00.

Пока не известно, какому именно персонажу будет посвящена новая короткометражка.

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Сергей Сурепин
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