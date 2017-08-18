Switch стала самой продаваемой консолью июля в США
Фото © REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Компания Nintendo увеличила доходы благодаря новым поставкам консоли и выходу Splatoon 2.
Аналитическая фирма NPD сообщила, что Switch в июле по продажам в США обошла PlayStation 4 и Xbox One. Совокупные продажи консоли Nintendo принесли 182 миллиона долларов. Это на 29 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Switch — самая продаваемая консоль июля в США
Фото © REUTERS/Kim Kyung-Hoon
С начала 2017 года доходы Nintendo с продаж консолей составили 1,6 миллиарда долларов. Рост наблюдается благодаря Switch.
Также аналитики связали рост доходов Nintendo с выходом Splatoon 2. Многопользовательский шутер стал самой продаваемой игрой июля.