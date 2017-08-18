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Опубликовано 18 августа 2017, 10:59

Switch стала самой продаваемой консолью июля в США

Фото &copy; REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Фото © REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Компания Nintendo увеличила доходы благодаря новым поставкам консоли и выходу Splatoon 2.

Аналитическая фирма NPD сообщила, что Switch в июле по продажам в США обошла PlayStation 4 и Xbox One. Совокупные продажи консоли Nintendo принесли 182 миллиона долларов. Это на 29 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Switch — самая продаваемая консоль июля в США

Фото © REUTERS/Kim Kyung-Hoon

С начала 2017 года доходы Nintendo с продаж консолей составили 1,6 миллиарда долларов. Рост наблюдается благодаря Switch.

Также аналитики связали рост доходов Nintendo с выходом Splatoon 2. Многопользовательский шутер стал самой продаваемой игрой июля.

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Сергей Сурепин
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