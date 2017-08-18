Америка применит истребители пятого поколения против Северной Кореи

К началу 2020-х годов Соединённые Штаты и их союзники планируют иметь на Тихом океане более 100 малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II. Разместить их предполагается неподалёку от Северной Кореи на случай вооружённого конфликта. В настоящее время там находится морская истребительная эскадрилья 121 "Зелёные рыцари", сообщает Aviation Week.

В настоящее время ведётся подготовка эскадрилий для их перебазирования поближе к Северной Корее. Предполагается, что у северокорейских военных просто не найдётся способа сбивать в воздухе малозаметные самолёты пятого поколения. Тем более что в последние годы Северная Корея последовательно уменьшает свою армию и количество военной техники в пользу разработки таких видов вооружения, как межконтинентальные баллистические ракеты. Сразу на оба направления северокорейской армии просто не хватит денег.

В настоящее время Северная Корея располагает различными ракетами, включая современные ракеты класса "земля — воздух" С-200. Однако радарные и следящие системы страны по-прежнему в значительной степени неспособны обнаружить самолёты пятого поколения.