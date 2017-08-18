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Опубликовано 18 августа 2017, 15:34

Авторы Marvel vs Capcom: Infinite изменили лицо Чунь Ли после жалоб фанатов

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Official Capcom UK

Скриншот видео youtube.com/Official Capcom UK

Разработчики файтинга Marvel vs Capcom: Infinite выпустили новый трейлер с обновлённой моделью Чунь Ли.

Когда Capcom представила трейлер Marvel vs Capcom: Infinite, в Сети тут же последовала волна недовольства насчёт внешнего вида некоторых популярных персонажей. Больше всего жалоб поступило на лицо Чунь Ли из Street Fighter: её лицо попросту выглядело жутко.

В новом трейлере заметно, что Capcom прислушалась к отзывам игроков. Среди других персонажей в кадре вновь появляется Чунь Ли, выглядящая уже совершенно иначе, с более аккуратными чертами лица.

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Авторы Marvel vs Capcom: Infinite изменили лицо Чунь Ли после жалоб фанатов

Скриншот видео youtube.com/Official Capcom UK

В Marvel vs Capcom: Infinite будут представлены бойцы из популярных серий игр Capcom и герои комиксов Marvel. Файтинг выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 19 сентября.

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Станислав Погорский
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