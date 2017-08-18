Объявлена дата выхода Yakuza 6: The Song of Life

Yakuza 6: The Song of Life выйдет в Европе и США 20 марта 2018 года. Игра будет доступна только на PS4.

По сюжету игры дочь главного главного героя попадает в аварию и впадает в кому. После этого протагонисту приходится взять на себя заботу о новорождённой внучке, которая осталась невредима. Традиционно для серии, история Yakuza 6 будет посвящена семье и японскому криминальному миру.