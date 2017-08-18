Объявлена дата выхода Yakuza 6: The Song of Life
Компания Sega объявила дату выхода мафиозного экшена Yakuza 6: The Song of Life в Европе.
Компания Sega выпустила новый трейлер Yakuza 6: The Song of Life, в котором сообщается дата выхода игры.
Yakuza 6: The Song of Life выйдет в Европе и США 20 марта 2018 года. Игра будет доступна только на PS4.
Объявлена дата выхода Yakuza 6: The Song of Life
По сюжету игры дочь главного главного героя попадает в аварию и впадает в кому. После этого протагонисту приходится взять на себя заботу о новорождённой внучке, которая осталась невредима. Традиционно для серии, история Yakuza 6 будет посвящена семье и японскому криминальному миру.