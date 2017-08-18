Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 августа 2017, 16:39

Авторы головоломки Trine представили новую игру

Студия Forzenbyte Games, создавшая серию Trine, опубликовала трейлер следующей игры.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/FrozenbyteGames

Скриншот видео youtube.com/FrozenbyteGames

Frozenbyte Games, известная по серии платформеров-головоломок Trine, поделилась дебютным трейлером игры Nine Parchments.

Nine Parchments представляет собой "экшен-адвенчуру", в которой игроку предстоит использовать заклинания для решения различных задач и прохождения уровней. Как и в случае с Trine, Nine Parchments можно будет проходить вместе с друзьями.

image

Авторы головоломки Trine представили новую игру

Скриншот видео youtube.com/FrozenbyteGames

Nine Parchments выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch до конца этого года.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar