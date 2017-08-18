Авторы головоломки Trine представили новую игру
Студия Forzenbyte Games, создавшая серию Trine, опубликовала трейлер следующей игры.
Frozenbyte Games, известная по серии платформеров-головоломок Trine, поделилась дебютным трейлером игры Nine Parchments.
Nine Parchments представляет собой "экшен-адвенчуру", в которой игроку предстоит использовать заклинания для решения различных задач и прохождения уровней. Как и в случае с Trine, Nine Parchments можно будет проходить вместе с друзьями.
Авторы головоломки Trine представили новую игру
Nine Parchments выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch до конца этого года.