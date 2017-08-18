Blizzard рассказала о планах на Gamescom 2017

Blizzard поделилась подробностями о том, что компания покажет на выставке Gamescom 2017.

Компания Blizzard примет участие в игровой выставке Gamescom 2017 и покажет много нового по каждому из своих текущих проектов. Что-то из этого будет частью шоу для посетителей мероприятия, но многое будет интересно и поклонникам со всего мира.

23 августа состоится премьера очередной короткометражки по мотивам шутера Overwatch, а посетители смогут сыграть на новой карте и сфотографироваться с многочисленными косплеерами. Профессиональные игроки Starcraft 2 и Heroes of the Storm проведут шоу-матчи, а для последней будет представлен новый герой. Для World of Warcraft запланировано сразу несколько состязаний: лучшие игроки мира сойдутся в бою друг против друга, а также посоревнуются в прохождении подземелий. Поклонники карточной Hearthstone увидят групповой рейд на Короля Лича и финал турнира Hearthstone Global Games.

Также по каждой игре Blizzard на Gamescom 2017 будут представлены стенды, на которых посетители смогут опробовать новый контент.

Gamescom 2017 пройдёт с 22 по 26 августа в Кёльне.