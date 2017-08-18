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Опубликовано 18 августа 2017, 17:36

Продажи Hellblade: Senua's Sacrifice в Steam превысили 100 тысяч копий

Скриншот видео: &copy;&nbsp;youtube.com/Ninja Theory

Скриншот видео: © youtube.com/Ninja Theory

Продажи инди-экшена Hellblade: Senua's Sacrifice достигли отметки в 100 тысяч копий.

За первые десять дней продажи число владельцев Hellblade: Senua's Sacrifice в Steam превысило 100 тысяч человек. Об этом стало известно благодаря данным сервиса SteamSpy.

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Продажи Hellblade: Senua's Sacrifice в Steam превысили 100 тысяч копий

Скриншот видео: © youtube.com/Ninja Theory

Разработчиком Hellblade является студия Ninja Theory, известная по таким играм, как DmC: Devil May Cry и Enslaved: Odyssey to the West. В этот раз команда решила пойти на риск и создать без помощи издателей игру своей мечты.

Hellblade также вышла на PS4 и в сервисе GOG, но данные продаж на этих платформах пока не известны.

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Станислав Погорский
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