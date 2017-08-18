Продажи Hellblade: Senua's Sacrifice в Steam превысили 100 тысяч копий
Продажи инди-экшена Hellblade: Senua's Sacrifice достигли отметки в 100 тысяч копий.
За первые десять дней продажи число владельцев Hellblade: Senua's Sacrifice в Steam превысило 100 тысяч человек. Об этом стало известно благодаря данным сервиса SteamSpy.
Продажи Hellblade: Senua's Sacrifice в Steam превысили 100 тысяч копий
Разработчиком Hellblade является студия Ninja Theory, известная по таким играм, как DmC: Devil May Cry и Enslaved: Odyssey to the West. В этот раз команда решила пойти на риск и создать без помощи издателей игру своей мечты.
Hellblade также вышла на PS4 и в сервисе GOG, но данные продаж на этих платформах пока не известны.