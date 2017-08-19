Фонтан в Загребе окрасился в цвета флага Испании в память о жертвах теракта

Фонтан перед Национальной университетской библиотекой на площади Братство Заеднице в хорватском Загребе окрасился цветами испанского флага. Это сделано в память о жертвах террористической атаки, которая произошла в Барселоне 17 августа.

Напомним, 17 августа фургон врезался в толпу людей в районе улицы Рамбла, — в туристическом центре Барселоны. Спустя несколько часов фургон въехал в людей в Камбрильсе. Погибло 15 человек, 130 пострадало.