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Регион
Опубликовано 19 августа 2017, 03:18

Фонтан в Загребе окрасился в цвета флага Испании в память о жертвах теракта

Фонтан перед Национальной университетской библиотекой на площади Братство Заеднице в хорватском Загребе окрасился цветами испанского флага. Это сделано в память о жертвах террористической атаки, которая произошла в Барселоне 17 августа.

Напомним, 17 августа фургон врезался в толпу людей в районе улицы Рамбла, — в туристическом центре Барселоны. Спустя несколько часов фургон въехал в людей в Камбрильсе. Погибло 15 человек, 130 пострадало.

Ранее этот фонтан также окрашивался в цвета национального флага другой страны — это случилось после взрыва на стадионе "Манчестер-арена" 22 мая, который унёс жизни 22 человек. Тогда фонтан на площади получил цвета флага Великобритании.

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Эмила Сидорова
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