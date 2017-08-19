Фонтан в Загребе окрасился в цвета флага Испании в память о жертвах теракта
Фонтан перед Национальной университетской библиотекой на площади Братство Заеднице в хорватском Загребе окрасился цветами испанского флага. Это сделано в память о жертвах террористической атаки, которая произошла в Барселоне 17 августа.
ZG fontane u bojama Španjolske #europe #barcelona #zagreb #fromcroatiawithlove pic.twitter.com/DwWRIowUBX— Antena Zagreb (@AntenaZgb) 18 августа 2017 г.
Напомним, 17 августа фургон врезался в толпу людей в районе улицы Рамбла, — в туристическом центре Барселоны. Спустя несколько часов фургон въехал в людей в Камбрильсе. Погибло 15 человек, 130 пострадало.
Ранее этот фонтан также окрашивался в цвета национального флага другой страны — это случилось после взрыва на стадионе "Манчестер-арена" 22 мая, который унёс жизни 22 человек. Тогда фонтан на площади получил цвета флага Великобритании.