Курочки в безопасности. Шотландка одела домашних птиц в светоотражающие жилеты
Таким образом женщина хотела уберечь их на дороге и заодно прорекламировать свой отель.
Луиза Леннокс из Блэргори энд Ратрей решила необычным образом прорекламировать свою гостиницу. Как сообщает The Metro, женщина одела своих 14 курочек в светоотражающие жилеты, на которых разместила информацию об отеле и свой номер.
Фото: ©Metro
Таким образом Луиза также обезопасила домашних птиц, которые то и дело сбегают из сада.
Фото: ©Metro
— Я подумала, что это будет весело и защитит моих курочек, поэтому я и надела на них жилеты, — рассказала хозяйка.