В ведомстве призвали россиян, которые планируют отправиться в эту страну, сделать прививку.

В Роспотребнадзоре предупредили россиян, которые планируют посетить Индию, о том, что в этой стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация по гриппу. В ведомстве сообщили, что к концу июля этого года зарегистрировано свыше двух тысяч случаев заболеваний, в том числе более 600 с летальным исходом.

— Наибольшее число заболевших и летальных случаев от гриппа зарегистрировано в городе Мумбаи, в штатах Махараштра, Гуджарат, Керала, Раджастан, — отметили в Роспотребнадзоре.

Сообщается, что эпидемиологическая обстановка усугубляется тем, что прививки от заболевания есть лишь у небольшой части населения. Помимо того, люди не обращаются за медицинской помощью своевременно. Ввиду этих факторов прогноз развития ситуации остаётся неблагоприятным и, предположительно, начнёт улучшаться в октябре.