В Госдуме не поддержали идею переноса столицы за Урал

Инициативу выдвинул Институт демографии. Так специалисты предлагают бороться с постоянным ростом населения Москвы.

Реализация инициативы о переносе российской столицы за Урал в настоящее время практически невозможна, поскольку требует огромных затрат. Такое мнение РИА "Новости" выразил первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

При этом Емельянов отметил, что идея сама по себе является довольно интересной, и согласился, что переезд столицы мог бы поспособствовать развитию Дальнего Востока и объединению России, как предполагают авторы инициативы.

— Но с практической точки зрения сейчас переносить столицу невозможно из-за того, что нужны определенные затраты… В перспективе надо об этом подумать, — заявил депутат.

Однако, как сообщают в ряде СМИ, некоторые коллеги Емельянова ничего интересного в затее не видят и считают её нецелесообразной.