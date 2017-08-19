В Госдуме не поддержали идею переноса столицы за Урал
Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Инициативу выдвинул Институт демографии. Так специалисты предлагают бороться с постоянным ростом населения Москвы.
Реализация инициативы о переносе российской столицы за Урал в настоящее время практически невозможна, поскольку требует огромных затрат. Такое мнение РИА "Новости" выразил первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
При этом Емельянов отметил, что идея сама по себе является довольно интересной, и согласился, что переезд столицы мог бы поспособствовать развитию Дальнего Востока и объединению России, как предполагают авторы инициативы.
— Но с практической точки зрения сейчас переносить столицу невозможно из-за того, что нужны определенные затраты… В перспективе надо об этом подумать, — заявил депутат.
Однако, как сообщают в ряде СМИ, некоторые коллеги Емельянова ничего интересного в затее не видят и считают её нецелесообразной.
С инициативой переноса российской столицы за Урал к президенту РФ обратился председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По мнению специалиста, страна "гиперцентрализирована" — в столичном регионе проживает практически пятая часть всего населения России, — и с этим необходимо бороться.