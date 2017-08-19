В Чили на парковке сгорело 18 фур
Фуры, сгоревшие в Чили. Фото: © REUTERS/Camilo Tapia
В настоящее время правоохранительные органы занялись поиском предполагаемых поджигателей.
Неизвестные подожгли 18 фур на одной из парковок в южном чилийском городе Темуко, передаёт Reuters.
По информации агентства, автомобили использовались для перевозки продовольственных товаров. Полицейские считают инцидент умышленным и связывают случившееся с группировкой "Вейчан аука мапу" (Weichan Auka Mapuа), образованной индейцами мапуче.