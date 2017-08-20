Режиссёру Андрею Кончаловскому исполнилось 80 лет

Свой юбилей именитый режиссёр отметит в Италии и сразу приступит к съёмкам нового фильма.

Прославленный российский режиссёр и сценарист Андрей Кончаловский празднует 20 августа своё 80-летие. Двукратный обладатель "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля собирается отметить юбилей в Италии, где сразу же приступит к съёмкам нового фильма.

— Праздновать буду в Италии вместе с семьёй, узким кругом, а потом, в 20-х числах августа, здесь же, в Италии, приступлю к съёмкам нового фильма, — сообщил ТАСС сам юбиляр.