Режиссёру Андрею Кончаловскому исполнилось 80 лет
Режиссёр Андрей Кончаловский. Фото: © РИА Новости/Геннадий Авраменко
Свой юбилей именитый режиссёр отметит в Италии и сразу приступит к съёмкам нового фильма.
Прославленный российский режиссёр и сценарист Андрей Кончаловский празднует 20 августа своё 80-летие. Двукратный обладатель "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля собирается отметить юбилей в Италии, где сразу же приступит к съёмкам нового фильма.
— Праздновать буду в Италии вместе с семьёй, узким кругом, а потом, в 20-х числах августа, здесь же, в Италии, приступлю к съёмкам нового фильма, — сообщил ТАСС сам юбиляр.
Отметим, за свою карьеру Андрей Кончаловский снял более 20 кинокартин, среди которых "Дядя Ваня", "Поезд-беглец", "Танго и Кэш", "Возлюбленные Марии", "Дом дураков", "Одиссей", "Щелкунчик", "Рай". Притом за последний фильм Кончаловский во второй раз был удостоен премии "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля.