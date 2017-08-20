Полина Диброва стала "миссис Россия — 2017"

Жена российского журналиста и телеведущего признана самой красивой замужней женщиной страны.

Полина Диброва, жена российского телеведущего Дмитрия Диброва и мать троих детей, победила в конкурсе "Миссис Россия — 2017". Полина, представлявшая на конкурсе Подмосковье, обошла 24 конкуренток. Итоги были подведены в пятницу.

Победительница призналась, что первое место далось ей нелегко, несмотря на опыт участия в подобных конкурсах в прошлом. Со своим мужем Дмитрием Дибровым Полина познакомилась как раз на одном из таких соревнований десять лет назад.