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Регион
Опубликовано 20 августа 2017, 10:21

Полина Диброва стала "миссис Россия — 2017"

Миссис Россия-2017 Полина Диброва Фото &copy; РИА Новости/Владимир Вяткин

Миссис Россия-2017 Полина Диброва Фото © РИА Новости/Владимир Вяткин

Жена российского журналиста и телеведущего признана самой красивой замужней женщиной страны.

Полина Диброва, жена российского телеведущего Дмитрия Диброва и мать троих детей, победила в конкурсе "Миссис Россия — 2017". Полина, представлявшая на конкурсе Подмосковье, обошла 24 конкуренток. Итоги были подведены в пятницу.

Победительница призналась, что первое место далось ей нелегко, несмотря на опыт участия в подобных конкурсах в прошлом. Со своим мужем Дмитрием Дибровым Полина познакомилась как раз на одном из таких соревнований десять лет назад.

Участвовать в конкурсе "Миссис Россия — 2017" женщина решилась только тогда, когда трое её детей немного подросли, — чтобы дать им ещё один повод гордиться мамой. Диброва также отметила, что главный секрет её красоты заключается в крепком браке и поддержке супруга.

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Иван Гусев
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