Полина Диброва стала "миссис Россия — 2017"
Миссис Россия-2017 Полина Диброва Фото © РИА Новости/Владимир Вяткин
Жена российского журналиста и телеведущего признана самой красивой замужней женщиной страны.
Полина Диброва, жена российского телеведущего Дмитрия Диброва и мать троих детей, победила в конкурсе "Миссис Россия — 2017". Полина, представлявшая на конкурсе Подмосковье, обошла 24 конкуренток. Итоги были подведены в пятницу.
Победительница призналась, что первое место далось ей нелегко, несмотря на опыт участия в подобных конкурсах в прошлом. Со своим мужем Дмитрием Дибровым Полина познакомилась как раз на одном из таких соревнований десять лет назад.
Участвовать в конкурсе "Миссис Россия — 2017" женщина решилась только тогда, когда трое её детей немного подросли, — чтобы дать им ещё один повод гордиться мамой. Диброва также отметила, что главный секрет её красоты заключается в крепком браке и поддержке супруга.