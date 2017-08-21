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Опубликовано 21 августа 2017, 00:24

Автомобиль въехал в зал прибытия аэропорта Кефлавик в Исландии

Мужчина уходил от полицейской погони и в результате протаранил здание воздушной гавани.

В зал прибытия исландского аэропорта Кефлавик врезался легковой автомобиль. Это случилось в тот момент, когда водитель машины уходил от полицейской погони, сообщает Iceland Monitor.

Незадолго до этого он был остановлен полицией, однако ему удалось отбиться от стражей порядка. Агрессивный мужчина выбросил из другого автомобиля девушку-водителя и угнал машину. Во время этой погони он и въехал в зал прибытия Кефлавика.

Информации о пострадавших в результате этого инцидента пока нет.

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Димитрий Алексиевич
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