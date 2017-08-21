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Опубликовано 21 августа 2017, 09:03

Авторы Tomb Raider намекнули на анонс продолжения серии

Фото &copy; Crystal Dynamics

Фото © Crystal Dynamics

Разработчики опубликовали двусмысленную запись в учётной записи Instagram игровой серии.

Сотрудники компании Square Enix опубликовали в официальной учётной записи Tomb Raider изображение Лары Крофт — главной героини игровой серии. В подписи говорится: "Лара, которая ждёт, что будет дальше".

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Square Enix намекнула на анонс новой части Tomb Raider

Фото © Crystal Dynamics

Предполагается, что разработчики представят Shadow of the Tomb Raider в рамках выставки gamescom 2017. Она проходит в эти дни в Кёльне.

Напомним, последняя часть серии — Rise of the Tomb Raider. Она вышла в ноябре 2015 года на Xbox One, а позже — на ПК и PlayStation 4.

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Сергей Сурепин
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