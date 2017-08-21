Авторы Tomb Raider намекнули на анонс продолжения серии
Фото © Crystal Dynamics
Разработчики опубликовали двусмысленную запись в учётной записи Instagram игровой серии.
Сотрудники компании Square Enix опубликовали в официальной учётной записи Tomb Raider изображение Лары Крофт — главной героини игровой серии. В подписи говорится: "Лара, которая ждёт, что будет дальше".
Square Enix намекнула на анонс новой части Tomb Raider
Фото © Crystal Dynamics
Предполагается, что разработчики представят Shadow of the Tomb Raider в рамках выставки gamescom 2017. Она проходит в эти дни в Кёльне.
Напомним, последняя часть серии — Rise of the Tomb Raider. Она вышла в ноябре 2015 года на Xbox One, а позже — на ПК и PlayStation 4.