Авторы Tomb Raider намекнули на анонс продолжения серии

Разработчики опубликовали двусмысленную запись в учётной записи Instagram игровой серии.

Сотрудники компании Square Enix опубликовали в официальной учётной записи Tomb Raider изображение Лары Крофт — главной героини игровой серии. В подписи говорится: "Лара, которая ждёт, что будет дальше".

Square Enix намекнула на анонс новой части Tomb Raider Фото © Crystal Dynamics

Предполагается, что разработчики представят Shadow of the Tomb Raider в рамках выставки gamescom 2017. Она проходит в эти дни в Кёльне.