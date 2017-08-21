Авторы ReCore выпустят обновлённую версию игры
Разработчик добавят в боевик не только нового бота и миссию, но и обновление для Xbox One X.
Фото © Microsoft
Компания Microsoft в рамках gamescom 2017 анонсировала ReCore Definitive Edition. Разработчики показали новый трейлер.
Обновлённое издание будет включать в себя новую миссию Eye of Obsidian, бота T8-NK, а также поддержку Xbox One X и HDR. Игра будет доступна бесплатно для владельцев оригинала.
ReCore получит обновлённую версию
Фото © Microsoft
ReCore Definitive Edition выйдет 29 августа на ПК и Xbox One.