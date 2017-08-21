Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 августа 2017, 09:27

Авторы ReCore выпустят обновлённую версию игры

Разработчик добавят в боевик не только нового бота и миссию, но и обновление для Xbox One X.

Фото &copy; Microsoft

Фото © Microsoft

Компания Microsoft в рамках gamescom 2017 анонсировала ReCore Definitive Edition. Разработчики показали новый трейлер.

Обновлённое издание будет включать в себя новую миссию Eye of Obsidian, бота T8-NK, а также поддержку Xbox One X и HDR. Игра будет доступна бесплатно для владельцев оригинала.

image

ReCore получит обновлённую версию

Фото © Microsoft

ReCore Definitive Edition выйдет 29 августа на ПК и Xbox One.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • microsoft
  • Игры
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar