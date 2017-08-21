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Регион
Опубликовано 21 августа 2017, 09:58

Анонсирована игра по мотивам "Парка юрского периода"

Фото &copy;&nbsp;Z-One Game

Фото © Z-One Game

Разработчиком экономической стратегии выступила популярная в этом жанре студия Frontier.

Студия Frontier анонсировала Jurassic World Evolution. Это экономическая стратегия, действия которой разворачиваются в мире "Парка юрского периода".

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Британцы выпустят игру по мотивам "Парка юрского периода"

Фото © Z-One Game

Студия Universal Pictures поддержит разработчиков игры. Ранее компания выпустила фильм "Мир юрского периода".

Jurassic World Evolution выйдет летом 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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