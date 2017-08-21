Анонсирована игра по мотивам "Парка юрского периода"
Фото © Z-One Game
Разработчиком экономической стратегии выступила популярная в этом жанре студия Frontier.
Студия Frontier анонсировала Jurassic World Evolution. Это экономическая стратегия, действия которой разворачиваются в мире "Парка юрского периода".
Британцы выпустят игру по мотивам "Парка юрского периода"
Фото © Z-One Game
Студия Universal Pictures поддержит разработчиков игры. Ранее компания выпустила фильм "Мир юрского периода".
Jurassic World Evolution выйдет летом 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.