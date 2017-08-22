Что нужно знать о gamescom 2017

Что такое gamescom

Первая выставка состоялась в августе 2009 года. Тогда мероприятие посетили 244 тысячи человек, более четырёх тысяч журналистов, а также 458 игровых компаний из 31 страны мира. Gamescom проводится в немецком городе Кёльне и ориентирована на неравнодушных к играм людей: издателей, журналистов и, само собой, геймеров. Выставка стала своего рода наследником Games Convention — мероприятие проводилось с 2002 по 2008 год в Лейпциге. Это было первое европейское событие, связанное с игровой индустрией.

По сравнению с 2009 годом площадь выставки значительно выросла — со 120 квадратных метров до 201 тысячи. Также стало и больше участников — более 90 игровых компаний. Ожидаемое количество посетителей — порядка четырёхсот тысяч человек.

Фото © REUTERS/Ralph Orlowski

Значимые события

Несмотря на то что gamescom проводится после самого главного игрового события года — выставки E3, — без знаковых моментов не обходилось. Например, в 2009 году компания Sony анонсировала в Кёльне PlayStation 3 Slim — более лёгкую и уменьшенную версию популярной японской консоли. Вместе с этим разработчики анонсировали обновление Firmware 3.0, благодаря которому в сервисе PlayStation Network появились новые функции.

Представители стороннего лагеря — компания Microsoft — анонсировали Fable III. Игра стала доступна для Xbox 360 уже в октябре 2010 года.

Также в 2011 году на gamescom прошёл первый мировой чемпионат по Dota 2. Призовой фонд турнира составлял 1,6 миллиона долларов. Победителем тогда стала украинская команда Natus Vincere, которая увезла домой один миллион долларов призовых.

В этом году удивить решили организаторы. Всё дело в том, что игровую выставку открывать будет канцлер Германии Ангела Меркель. Не каждому мероприятию своё время уделяют руководители стран, не говоря уже об игровой выставке, да ещё и её открытии.

Фото © REUTERS/Ralph Orlowski

Расписание

Сразу три компании — Microsoft, Nvidia и Electronic Arts — проведут свои презентации до официального начала выставки. Первая попытается удивить нас 20 августа в 22:00 по московскому времени, вторая — 21 августа в 12:00, а третья — всё того же 21 августа, но уже в 19:30.

Японская компания Nintendo проведёт прямую трансляцию по Super Mario Odyssey — игре о водопроводчике Марио в открытом мире. Мероприятие запланировано на 16:00 23 августа. Спустя три часа — в 19:00 — состоится шоу от Blizzard. Уже 24 августа в 13:00 компания Nintendo проведёт прямую трансляцию по Metroid Samus Returns.

Для посетителей выставка откроется 23 августа. На следующий день, 24 августа, пройдёт вручение премий gamescom award 2017. А уже 26 августа состоится конкурс косплея и закрытие выставки gamescom 2017.

Анонсы

Компания Microsoft сфокусировала внимание на обновлённой версии своей консоли — Xbox One X. Устройство будет поддерживать разрешение в 4K, улучшенную графику и 60 кадров в секунду. Разработчики показали новый кинематографический трейлер Assassin’s Creed Origins, игру по мотивам "Мира юрского периода" и улучшенную версию ReCore. Вместе с этим американцы выпустят ограниченное издание предыдущей версии консоли Xbox One S. Теперь устройство выполнено в стиле Minecraft.

От Electronic Arts сюрпризов ждать не приходится. У компании классическая линейка игр: футбольный симулятор FIFA 18, новый Madden NFL, гоночный симулятор Need for Speed Payback и шутер во вселенной "Звёздных войн" — Star Wars: Battlefront II. Возможно, разработчики привезут проекты, ранее продемонстрированные в рамках E3: дополнение "Во имя царя" к Battlefield 1, приключенческую игру A Way Out, новый проект BioWare — Anthem, а также SEED — таинственный проект компании.

Линейка у Nintendo будет следующей: Super Mario Odyssey и Metroid: Samus Returns. Возможно, японцы покажут новые Fire Emblem и Xenoblade Chronicles.

От издателя Activision ждём подробностей о Destiny 2 и Call of Duty: WWII.

Фото © REUTERS/Kai Pfaffenbach

Компания Blizzard планирует показать новую короткометражку Overwatch и карту, а также обновления для всех своих проектов: Hearthstone, World of Warcraft, StarCraft II, Heroes of the Storm и Diablo III.

Среди возможных анонсов от Sony могут фигурировать игры для PS VR — виртуальная реальность популярна на PlayStation 4, гоночный симулятор Gran Turismo Sport, а также новые трейлеры дополнения The Frozen Wilds к Horizon Zero Dawn, Days Gone, Detroit: Become Human, God of War и игра о "Человеке-пауке".

У Bethesda всё выглядит весьма прозаично: Dishonored: Death of the Oustider, The Evil Within 2, Wolfenstein II: The New Colossus, а также версии Doom и Fallout 4 для виртуальной реальности.