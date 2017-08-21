Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 августа 2017, 14:14

Самая быстрая еда: Усэйн Болт откроет сеть ресторанов ямайской кухни

Усэйн Болт, заслуживший звание самого быстрого человека в мире, завершил спортивную карьеру и теперь планирует заняться ресторанным бизнесом. Бывший спортсмен планирует открыть в Великобритании сеть ресторанов ямайской кухни.

Фото:&nbsp;&copy; wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

По сообщению Daily Mail, ямайская франчайзинговая компания Franjam, одним из партнёров которой является Болт, планирует открыть в Великобритании 15 ресторанов в течение пяти лет.

Я рад, что могу поделиться вкусом Ямайки, которую я знаю и люблю, с остальным миром, открыв рестораны по всей Великобритании

Усэйн Болт

Неизвестно, придётся ли суп из куриных лапок и варёные бананы по душе жителям Туманного Альбиона или Усэйн Болт планирует адаптировать ямайскую кухню под вкусы англичан. Зато в меню точно будут бургеры по личному рецепту знаменитого спортсмена. Впрочем, пока в "инстаграме" сети закусочных красуется фотография блюда из бычьего хвоста.

BannerImage
Татьяна Кондратьева
  • Wow
  • Усэйн Болт
  • Ямайка
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar