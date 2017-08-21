Самая быстрая еда: Усэйн Болт откроет сеть ресторанов ямайской кухни
Усэйн Болт, заслуживший звание самого быстрого человека в мире, завершил спортивную карьеру и теперь планирует заняться ресторанным бизнесом. Бывший спортсмен планирует открыть в Великобритании сеть ресторанов ямайской кухни.
Фото: © wikipedia.org
По сообщению Daily Mail, ямайская франчайзинговая компания Franjam, одним из партнёров которой является Болт, планирует открыть в Великобритании 15 ресторанов в течение пяти лет.
Я рад, что могу поделиться вкусом Ямайки, которую я знаю и люблю, с остальным миром, открыв рестораны по всей Великобритании
Неизвестно, придётся ли суп из куриных лапок и варёные бананы по душе жителям Туманного Альбиона или Усэйн Болт планирует адаптировать ямайскую кухню под вкусы англичан. Зато в меню точно будут бургеры по личному рецепту знаменитого спортсмена. Впрочем, пока в "инстаграме" сети закусочных красуется фотография блюда из бычьего хвоста.