Самая быстрая еда: Усэйн Болт откроет сеть ресторанов ямайской кухни

По сообщению Daily Mail, ямайская франчайзинговая компания Franjam, одним из партнёров которой является Болт, планирует открыть в Великобритании 15 ресторанов в течение пяти лет.

Я рад, что могу поделиться вкусом Ямайки, которую я знаю и люблю, с остальным миром, открыв рестораны по всей Великобритании

Неизвестно, придётся ли суп из куриных лапок и варёные бананы по душе жителям Туманного Альбиона или Усэйн Болт планирует адаптировать ямайскую кухню под вкусы англичан. Зато в меню точно будут бургеры по личному рецепту знаменитого спортсмена. Впрочем, пока в "инстаграме" сети закусочных красуется фотография блюда из бычьего хвоста.