Внучка украла у бабушки $30 тысяч и потратила их на секс-игрушки
Фото: twitter.com/TheSun
Перл Уильямс из Шотландии обнаружила пропажу, когда отправилась в банк снимать деньги.
Жительница Глазго Николь Спейрс обворовала родную бабушку почти на $30 тысяч, сняв с карты её сбережения, сообщает The Sun. Деньги она потратила на заказ гидромассажных ванн, различные гаджеты, секс-игрушки, а также на украшения и шопинг.
Девушка ограбила родную бабушку, спустив её деньги на секс-игрушки
Фото: The Sun
Только на ванную 26-летняя девушка потратила порядка $500. Девушка попалась и признала свою вину только после того, как женщина попыталась снять деньги в банкомате и обнаружила, что сбережений нет.
Знакомые семьи рассказали, что женщина делала всё для внучки и очень старалась ни в чём ей не отказывать. Девушке предъявили обвинение, а бабушке вскоре вернут деньги. Суд по данному делу назначен на 29 августа.