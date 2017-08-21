Внучка украла у бабушки $30 тысяч и потратила их на секс-игрушки

Перл Уильямс из Шотландии обнаружила пропажу, когда отправилась в банк снимать деньги.

Жительница Глазго Николь Спейрс обворовала родную бабушку почти на $30 тысяч, сняв с карты её сбережения, сообщает The Sun. Деньги она потратила на заказ гидромассажных ванн, различные гаджеты, секс-игрушки, а также на украшения и шопинг.

Девушка ограбила родную бабушку, спустив её деньги на секс-игрушки Фото: The Sun

Только на ванную 26-летняя девушка потратила порядка $500. Девушка попалась и признала свою вину только после того, как женщина попыталась снять деньги в банкомате и обнаружила, что сбережений нет.