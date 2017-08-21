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Регион
Опубликовано 21 августа 2017, 14:36

Внучка украла у бабушки $30 тысяч и потратила их на секс-игрушки

Фото: twitter.com/TheSun

Фото: twitter.com/TheSun

Перл Уильямс из Шотландии обнаружила пропажу, когда отправилась в банк снимать деньги.

Жительница Глазго Николь Спейрс обворовала родную бабушку почти на $30 тысяч, сняв с карты её сбережения, сообщает The Sun. Деньги она потратила на заказ гидромассажных ванн, различные гаджеты, секс-игрушки, а также на украшения и шопинг.

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Девушка ограбила родную бабушку, спустив её деньги на секс-игрушки

Фото: The Sun

Только на ванную 26-летняя девушка потратила порядка $500. Девушка попалась и признала свою вину только после того, как женщина попыталась снять деньги в банкомате и обнаружила, что сбережений нет.

Знакомые семьи рассказали, что женщина делала всё для внучки и очень старалась ни в чём ей не отказывать. Девушке предъявили обвинение, а бабушке вскоре вернут деньги. Суд по данному делу назначен на 29 августа.

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Алена Шаповалова
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