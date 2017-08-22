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Опубликовано 22 августа 2017, 07:31

Final Fantasy XV выйдет на PC

Square Enix анонсировала PC-версию Final Fantasy XV в рамках выставки Gamescom 2017.

Фото &copy; SQUARE ENIX CO., LTD

Фото © SQUARE ENIX CO., LTD

Разработчики японской ролевой игры Final Fantasy XV долгое время намекали на появление PC-версии, и её анонс наконец состоялся на игровой выставке Gamescom 2017.

В состав Final Fantasy XV: Windows Edition войдут все вышедшие бесплатные обновления и платные дополнения, ранее доступные лишь обладателям сезонного пропуска. По словам авторов, игра будет адаптирована под разрешение 4K, а также получит текстуры повышенной чёткости и режим вида от первого лица. PC-версия Final Fantasy XV займёт около 170 гигабайт на жёстком диске.

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Final Fantasy XV выйдет на PC

Фото © SQUARE ENIX CO., LTD

Final Fantasy XV будет доступна на PC в следующем году. Ранее игра была выпущена для PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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