Разработчики японской ролевой игры Final Fantasy XV долгое время намекали на появление PC-версии, и её анонс наконец состоялся на игровой выставке Gamescom 2017.

В состав Final Fantasy XV: Windows Edition войдут все вышедшие бесплатные обновления и платные дополнения, ранее доступные лишь обладателям сезонного пропуска. По словам авторов, игра будет адаптирована под разрешение 4K, а также получит текстуры повышенной чёткости и режим вида от первого лица. PC-версия Final Fantasy XV займёт около 170 гигабайт на жёстком диске.

Final Fantasy XV выйдет на PC Фото © SQUARE ENIX CO., LTD