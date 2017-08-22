В Horizon: Zero Dawn появился лёгкий уровень сложности
Последнее обновление добавило в Horizon: Zero Dawn уровень сложности для казуальных игроков.
Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited.
В обновлении версии 1.32 для Horizon: Zero Dawn разработчики добавили самый низкий уровень сложности — "Повествование".
Теперь Horizon: Zero Dawn станет доступна и для тех, кто просто хочет погрузиться в историю игры и раскрыть тайны её мира, минуя сложности боевой системы и прочие неудобства.
В Horizon: Zero Dawn появился лёгкий уровень сложности
Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited.
Также в обновлении было исправлено несколько незначительных ошибок, связанных с различными механиками и сюжетными миссиями игры.
Horizon: Zero Dawn доступна только на PS4.