Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 августа 2017, 07:51

В Horizon: Zero Dawn появился лёгкий уровень сложности

Последнее обновление добавило в Horizon: Zero Dawn уровень сложности для казуальных игроков.

Фото:&nbsp;&copy; Sony Interactive Entertainment Europe Limited.

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited.

В обновлении версии 1.32 для Horizon: Zero Dawn разработчики добавили самый низкий уровень сложности — "Повествование".

Теперь Horizon: Zero Dawn станет доступна и для тех, кто просто хочет погрузиться в историю игры и раскрыть тайны её мира, минуя сложности боевой системы и прочие неудобства.

image

В Horizon: Zero Dawn появился лёгкий уровень сложности

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited.

Также в обновлении было исправлено несколько незначительных ошибок, связанных с различными механиками и сюжетными миссиями игры.

Horizon: Zero Dawn доступна только на PS4.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • sony
  • playstation
  • ps4
  • guerrillagames
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar